Похороны Жириновского состоятся восьмого апреля на Новодевичьем кладбище

В пресс-службе Госдумы РФ сообщили, что похороны руководителя ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище в пятницу, восьмого апреля. По информации представителей российского парламента, церемония начнётся в 14:00.

"Церемония прощания пройдёт в Колонном зале Дома Союзов (ул. Большая Дмитровка, д. 1) с 11 до 13 часов", — написали на официальном сайте ГД.

Отпевание Жириновского состоится в храме Христа Спасителя в восемь утра. Известно, что патриарх Кирилл выразил намерение лично отпеть политика.

Глава ЛДПР скончался в среду, шестого апреля. Общественники Липецка и Симферополя призвали назвать улицы именем Жириновского.