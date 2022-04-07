В нескольких городах России предложили назвать улицы в честь Жириновского

Общественники Липецка и Симферополя выступили с инициативой назвать городские улицы именем лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Так планируется обеспечить достойную память покойному политику.

В Липецке инициативу озвучили в региональном отделении ЛДПР. Местный политик Анатолий Емельянов предложил назвать в честь Жириновского улицу, которая сейчас носит имя чекиста Зегеля. Именно там находится местная ячейка партии. Глава города Евгения Уваркина рассказала, что ожидает официального обращения, затем будет проведено обсуждение идеи и голосование горожан.

"Это яркий лидер политический, яркий патриот, это большая трагедия и большая потеря, но решение должно быть жителей", - отметила мэр.

В Симферополе идея о переименовании улицы была озвучена общественником Иваном Мезюхо. По словам издания "Подъем", инициатива поддержана главой городской администрации Михаилом Афанасьевым.

"Такая инициатива в любом случае будет рассмотрена. Я бы поддержал, потому что Владимир Вольфович - действительно достойный политик", - считает Афанасьев.

Глава парламентской партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля. Причиной смерти политика стали осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции.