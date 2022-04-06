Жириновский рассказал в 2013 году, какими бы хотел видеть свои похороны

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ушёл из жизни 6 апреля, еще девять лет тому назад описал, какими мечтал бы видеть свои похороны.

В беседе с телеканалом "Дождь"* Жириновский предположил, что панихида по нему пройдёт в Колонном зале, который будет украшен его большим портретом в чёрной рамке, "как у большевиков или Сталина".

После панихиды гроб с его телом на лафете должны пронести до старого здания университета, "чтобы не мешать движению, чтобы народ не бунтовал", как весело отметил тогда Жириновский.

"И там уже на автомобиле, на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане, для всего народа нашего", — махнул рукой лидер ЛДПР.

Жириновский подчеркнул, что нет таких, кого он не позвал бы на свою панихиду, потому что на такое мероприятие, по его словам, приходят все, кто хочет.

Жириновский признался, что мечтал бы на своих похоронах о государственных почестях, салюте, артиллерийских залпах. Он с улыбкой отметил, что церемонию украсили бы "подушечки с орденами и слёзные речи".

"Я в чём-то олицетворял историю России конца XX-начала XXI века. Я сумел так объясниться с народом, что миллионы людей десятки лет голосовали за меня и мою партию", — лидер ЛДПР тогда скромно признался, что именно такие слова хотел бы услышать в память о себе.

* - признан иноагентом в России

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