Как модный дом Chanel пытается запретить Россию

Французский дом моды Chanel ввёл новое обязательство для клиентов из России. Для того, чтобы что-то приобрести, они должны подписать бумагу, что не живут в Российской Федерации и обязываются не пользоваться продукцией Chanel в России.

Об этом рассказала блогер Лиза Литвин, которая попыталась приобрести в Дубае сумку Chanel. Продать её в бутике модного дома были согласны только после подписания вышеупомянутой расписки.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, у французского дома моды свои "скелеты в шкафу". Начиная от деятельности создательницы дома моды Коко Шанель.

"Во время Второй мировой войны сама Коко Шанель была коллаборционисткой и агентом Третьего рейха. Широко известно о её связи с сотрудниками оккупационного правительства Франции", — написала Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что создательница дома моды поддерживала отношения с бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге, который отвечал за нацистскую пропаганду в Париже.

Кроме того, добавила Захарова, Коко Шанель сотрудничала с разведкой нацистской Германии, абвером. Она числилась в документах как осведомитель F-7124. За это немцы позволяли Шанель жить в роскошных апартаментах отеля "Ритц", в то время как другие жители Парижа едва сводили концы с концами.

Как подчеркнула Мария Захарова, во время оккупации Франции Коко Шанель пользовалась всеми привилегиями от сотрудничества с нацистами. И её не смущали ни массовые убийства, ни военные преступления, которые те совершали.

Стоит заметить, что после войны власти Франции обвинили Коко Шанель в коллаборационизме. Она сбежала в Швейцарию, но в 1954 году во Франции обвинения были сняты и Коко Шанель вернулась в Париж.

Напомним, ранее Евросоюз в числе прочих санкций запретил поставки в Россию предметов роскоши. Не исключено, что во французском модном доме решили проявить инициативу. К сожалению, таблеток от глупости ещё не придумали.