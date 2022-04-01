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Автор Светлана Нерадовская

Россиянка пожаловалась на дискриминацию во время шопинга в Дубае

Мир

Россияне сегодня сталкиваются с проявлениями дискриминации даже в далёких от политики областях, таких как шопинг. Находившейся на отдыхе в Дубае россиянке Лизе Литвин было отказано в продаже сумки бренда Chanel только по той причине, что покупательница — гражданка России.

Россиянка пожаловалась на дискриминацию во время шопинга в Дубае

Россиянке предложили подписать бумагу о том, что она не собирается везти купленную сумку в Россию и носить её там.

"Вчера в Mall of Emirates я была в магазине, выбирала сумку. В итоге, когда решила оплачивать, меня спросили данные для идентификации, я назвала свой российский номер телефона. Продавец пришёл уже с менеджером, который выдал, что с сегодняшнего дня они продают русским вещи, только если они подпишут документ, что я не повезу и не буду носить вещь в России", — рассказала возмущённая россиянка.

Гражданка РФ восприняла случившееся в торговом центре Дубая как дискриминацию. В качестве доказательства своих слов она опубликовала фото документа, на подписании которого настаивали продавцы. В итоге от покупки сумки Chanel девушка отказалась.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить. После начала спецоперации многие западные бренды приостановили свою деятельность в России.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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