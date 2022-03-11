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Автор Елена Былкина

В Чехии проверят заведения, в которых ущемляют граждан России и Белоруссии

Общество

По миру прокатилась волна русофобии. Русские люди, проживающие за рубежом, терпят нападки и унижения. В Чехии решили остановить дискриминацию россиян и белорусов по национальному признаку.

В Чехии проверят заведения, в которых ущемляют граждан России и Белоруссии

Как сообщает Telegram-канал Ксении Собчак "Осторожно, новости", в Чехии проверят заведения, которые ввели персональные санкции против граждан России и Белоруссии, проживающих на территории страны.

Те заведения, где антироссийские санкции восприняли как призыв ущемлять права россиян и белорусов, посетят инспекторы.

"Чешская торговая инспекция занялась проверкой "персональных санкций", направленных на граждан России и Белоруссии, проживающих в Чехии. Визит инспекции ждёт всех предпринимателей и заведения, которые в своей деятельности каким-либо образом дискриминировали людей по национальному признаку", — гласит официальное сообщение.

Всех, кто столкнулся с подобными случаями, призывают сообщать об этом по телефону +420 773 177 636.

В ООН ранее заявили, что санкции не должны касаться гражданских лиц.

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Российские граждане все чаще сталкиваются с дискриминацией в западных странах.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы чехия ксения собчак
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В Чехии проверят заведения, в которых ущемляют граждан России и Белоруссии
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