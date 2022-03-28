Песков прокомментировал слухи о разработке закона о "невозвращенцах"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, ждать ли россиянам закона о выездных визах и запрета на возвращение эмигрантов в Россию.

Песков ответил на вопрос журналистов о разработке в России закона о "невозвращенцах" и выездных визах.

"Это полная чушь и вымысел. Ничего подобного нет и быть не может", — цитирует слова пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

В Сети ранее распространилась информация о том, что якобы в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому гражданство уехавших из России людей будет аннулироваться.

Дмитрий Песков ранее высказался о тех, кто уезжает из России.

"Так это очищение и происходит", — заявил пресс-секретарь лидера РФ.

Хейтеры бурно реагируют на известие об отъезде из страны знаменитостей. Россию на время покинули Алла Пугачёва, Максим Галкин, Айза Долматова, Семён Слепаков. Такое поведение звёзд сравнивают с "бегством крыс". Некоторые знаменитости уже возвращаются на родину. Отец Ивана Урганта заверил, что его сын в России, а Ксения Собчак намерена приехать в Москву из Израиля в конце апреля.