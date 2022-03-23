Аналитик объяснил, почему нельзя защитить себя от утечки личных данных

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что защитить персональные данные от утечки невозможно.

"Никак не защитить, это утечки из сервиса, где ваши данные по умолчанию есть — телефоны, адреса, комментарии, какие-то заказы, слив идёт изнутри компании", — пояснил аналитик.

При этом эксперт подчеркнул, что чаще всего потеря личных данных происходит за счёт того, что люди работают со взломанными программами. То есть, пользователи пренебрегают установкой антивируса или просто игнорируют его предупреждения.

Кроме того, Муртазин обратил внимание на то, что давать свои данные следует только тем компаниям, которым доверяешь.

Ранее китайские СМИ рассказали о группировке киберпреступников, которые в основном находятся на территории Штатов. По информации журналистов, хакеры атаковали компьютеры в КНР, после чего получили доступ к технике на Украине, в России и Белоруссии.