Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения об утечке данных 100 тыс. карт российских банков.
"К сожалению, данные невозможно защитить самостоятельно. Мы вынуждены лишь надеяться, что информацию наших карт уберегут и не скомпрометируют. Но уверенности в этом нет. Фактически человек после того, как он заполнил анкету, получил карточку в банке, уже не контролирует ту информацию, которую он передал в банк", — объяснил эксперт в области кибербезопасности.
Также он назвал два случая потери персональной информации, при которых человек не может обезопасить себя. Во-первых, сотрудники способны продать данные злоумышленникам, предупредил специалист. Во-вторых, по словам аналитика, киберпреступники могут атаковать банки.
"В этих ситуациях человек бессилен. Конечно, это не значит, что нужно всем светить свою карту и показывать её номер, CVV или записывать PIN-код на самой карте. Самому не стоит разглашать эти сведения", — напомнил Ульянов.
Ранее СМИ сообщали о попытке хакеров срочно "монетизировать" информацию 100 тыс. карт россиян. Их личные данные три дня "сливал" в даркнет англоязычный пользователь.
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