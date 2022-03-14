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Автор Евгения Васильева

Аналитик раскрыл способы защиты от новой угрозы кибермошенников

Происшествия

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения об утечке данных 100 тыс. карт российских банков.

Аналитик раскрыл способы защиты от новой угрозы кибермошенников

"К сожалению, данные невозможно защитить самостоятельно. Мы вынуждены лишь надеяться, что информацию наших карт уберегут и не скомпрометируют. Но уверенности в этом нет. Фактически человек после того, как он заполнил анкету, получил карточку в банке, уже не контролирует ту информацию, которую он передал в банк", — объяснил эксперт в области кибербезопасности.

Также он назвал два случая потери персональной информации, при которых человек не может обезопасить себя. Во-первых, сотрудники способны продать данные злоумышленникам, предупредил специалист. Во-вторых, по словам аналитика, киберпреступники могут атаковать банки.

"В этих ситуациях человек бессилен. Конечно, это не значит, что нужно всем светить свою карту и показывать её номер, CVV или записывать PIN-код на самой карте. Самому не стоит разглашать эти сведения", — напомнил Ульянов.

Ранее СМИ сообщали о попытке хакеров срочно "монетизировать" информацию 100 тыс. карт россиян. Их личные данные три дня "сливал" в даркнет англоязычный пользователь.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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