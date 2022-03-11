В Китае предупредили об атаках хакеров США на Россию и Белоруссию

Китайские СМИ рассказали о группировке киберпреступников, которые в основном находятся на территории Штатов. По информации журналистов, хакеры атаковали компьютеры в КНР, после чего получили доступ к технике на Украине, в России и Белоруссии.

"С конца февраля интернет-пространство Китая подвергается непрерывным кибератакам из-за рубежа. Иностранные организации посредством атак устанавливали контроль над компьютерами на территории КНР, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию", — заявили в Государственном чрезвычайном центре по мониторингу интернета КНР, передаёт "Синьхуа".

Как отметили в статье, 87% нападений совершали в отношении нашей страны. Однако были и другие жертвы злоумышленников, заявили журналисты. Например, Германия и Нидерланды. По данным статьи, китайские власти уже приняли меры для обеспечения кибербезопасности государства.

Ранее хакеры Anonymous объявили правительству РФ кибервойну и обрушились на сайты ведущих российских СМИ. Среди них, например, оказались:

ТАСС,

"Мел",

"Известия",

Forbes.

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