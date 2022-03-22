Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв объяснил, предусмотрена ли ответственность за пользование Facebook* и Instagram*, которые были признаны в России экстремистскими организациями.
Соловьёв отметил, что блокировку запрещённый в России социальных сетей обходят с помощью VPN-сервисов.
При этом многие российские интернет-пользователи предпочитают покидать площадки, признанные экстремистскими.
"Оставаться в заблокированных соцсетях или нет, каждый решает для себя сам. Никакой ответственности за пользование ими не предусмотрено. Хотите стать пользователем второго сорта, которого любой может мимоходом пнуть, готовы к этому — на здоровье", — цитирует слова юриста Общественная Служба Новостей.
При этом ответственность может наступить при размещении материалов, направленных на:
Эксперт предупредил, что наказание может последовать за финансирование организации, признанной экстремистской.
"Любой человек, находящийся на территории России и оплативший любой взнос или сделавший донат в пользу данной организации может быть привлечён к уголовной ответственности", — отметил юрист.
Человеку может грозить наказание в диапазоне от солидного штрафа (до 700 тысяч рублей) до лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
* Соцсети, признанная в России экстремистскими.
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