Юрист рассказал о технике безопасности в запрещённых соцсетях

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв объяснил, предусмотрена ли ответственность за пользование Facebook* и Instagram*, которые были признаны в России экстремистскими организациями.

Соловьёв отметил, что блокировку запрещённый в России социальных сетей обходят с помощью VPN-сервисов.

При этом многие российские интернет-пользователи предпочитают покидать площадки, признанные экстремистскими.

"Оставаться в заблокированных соцсетях или нет, каждый решает для себя сам. Никакой ответственности за пользование ими не предусмотрено. Хотите стать пользователем второго сорта, которого любой может мимоходом пнуть, готовы к этому — на здоровье", — цитирует слова юриста Общественная Служба Новостей.

При этом ответственность может наступить при размещении материалов, направленных на:

возбуждение ненависти либо вражды;

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе;

призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности;

призывы к покушению на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, государственных деятелей.

Эксперт предупредил, что наказание может последовать за финансирование организации, признанной экстремистской.

"Любой человек, находящийся на территории России и оплативший любой взнос или сделавший донат в пользу данной организации может быть привлечён к уголовной ответственности", — отметил юрист.

Человеку может грозить наказание в диапазоне от солидного штрафа (до 700 тысяч рублей) до лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

* Соцсети, признанная в России экстремистскими.