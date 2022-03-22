В России признали экстремистской организацией компанию Meta*, которой принадлежит Facebook* и Instagram*. Что грозит россиянам за пользование VPN-сервисов?
Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснил, что такие шаги будут бесперспективными и могут привести к обратным результатам.
"Я считаю, что введение ответственности для пользователей за использование VPN неперспективно, с точки зрения результативности не даст никакого эффекта, кроме обратного. Но это моя частная точка зрения, если у правительства будет другая точка зрения, готовы её обсуждать", — цитирует слова Хинштейна ТАСС.
Ранее Александр Хинштейн отметил, что в России не будут наказывать за посты в запрещённых социальных сетях. Обращать внимание будут только на содержание таких публикаций.
* Признаны в России экстремистскими организациями.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Чешский политолог и экономист Пётр Робейшек рассказал в интервью Radio universum, что глобализация закончится разделением стран на два торговых блока: китайско-российский и американо-европейский.