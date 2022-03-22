Хинштейн объяснил, будут ли наказывать россиян за использование VPN

В России признали экстремистской организацией компанию Meta*, которой принадлежит Facebook* и Instagram*. Что грозит россиянам за пользование VPN-сервисов?

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объяснил, что такие шаги будут бесперспективными и могут привести к обратным результатам.

"Я считаю, что введение ответственности для пользователей за использование VPN неперспективно, с точки зрения результативности не даст никакого эффекта, кроме обратного. Но это моя частная точка зрения, если у правительства будет другая точка зрения, готовы её обсуждать", — цитирует слова Хинштейна ТАСС.

Ранее Александр Хинштейн отметил, что в России не будут наказывать за посты в запрещённых социальных сетях. Обращать внимание будут только на содержание таких публикаций.

* Признаны в России экстремистскими организациями.