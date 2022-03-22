Лобода высказалась о включении в список нежелательных звёзд на Украине

На Украине статус персон "нон грата" получили Ольга Бузова, Дима Билан, Регина Тодоренко и Светлана Лобода. Певица прокомментировала санкции в свой адрес.

Лобода приняла решение отказаться от посещений России. Этим она не убедила своих соотечественников в преданности. Лободу внесли в список знаменитостей, которым нельзя появляться на территории Украины.

Певица заявила, что не будет обращать внимание на "списки неугодных". Она заверила, что продолжит заниматься благотворительностью, не взирая ни на какие перечни.

"Знаю, что сегодня появляются всевозможные списки, в которых людей пытаются разделить по принципу, "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки!" — цитирует слова певицы "СтарХит".

Исполнительница хита "Твои глаза" заявила, что ей есть чем заняться. Она собирается закупить на пару миллионов гривен памперсы и смеси.

"Низкий поклон всем, кто волонтёрит вместе с со мной!" — обратилась к соратникам 39-летняя певица.