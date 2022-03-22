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Автор Елена Былкина

Светлана Лобода объяснила, куда уехала жить из России

Общество

Светлана Лобода вышла на связь с фанатами и рассказала, какую страну выбрала для проживания после того, как покинула Россию. 

Как сообщает Teleprogramma.pro, артистка занялась благотворительностью. Певица записала ролик из супермаркета, где приобрела товары первой необходимости для отправки жителям Украины.

Исполнительница хита "Твои глаза" уверила, что старается сделать всё, чтобы помочь своим соотечественникам.

Ранее певица опровергла слухи о том, что она поменяла украинское гражданство на мальтийское. Лобода показала паспорт Украины и заявила, что у неё только одно гражданство. 

В качестве места проживания певица выбрала Латвию. Актриса Чулпан Хаматова тоже поселилась в Латвии. Вера Брежнева, по сообщениям СМИ,  переехала жить в Польшу.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
вера брежнева светлана лобода чулпан хаматова
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