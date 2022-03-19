Российские космонавты оправдались за жёлто-синие комбинезоны

Цвет костюмов российских космонавтов, прибывших на МКС, пробудил вопросы коллег. В жёлто-синей гамме пытались увидеть намёк на события на Украине.

Российские космонавты прибыли на МКС в костюмах желтого цвета с голубыми вставками.

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков из "Роскосмоса" стали первыми прибывшими на международную космическую станцию после начала спецоперации на Украине.

В ответ на вопросы о выборе колористики костюмов космонавты дали исчерпывающее пояснение.

"На самом деле у нас накопилось много желтого материала, поэтому нам нужно было его использовать. Вот почему нам пришлось носить желтое", — цитирует слова героев космоса Telegram-канал Baza.

Ранее актёр Алексей Панин рассказал, что его дочку затравили в школе за юбку с сине-желтыми пумпонами.

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