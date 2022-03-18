РИА Новости: доступ к YouTube в РФ ограничат в ближайшие дни

Источник, приближенный к Роскомнадзору, сообщил, что специалисты ведомства планировали заблокировать видеохостинг YouTube в нашей стране на прошлой неделе. Причиной отсрочки послужила работа над ограничением соцсети американской корпорации Meta Instagram.

"Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют… Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать ещё на той неделе, но случилась Meta", — заявил собеседник РИА Новости.

Как отметил источник, сразу блокировать YouTube не стали, чтобы не вводить сразу много ограничений. Также собеседник агентства допустил, что посмотреть видео на этой платформе россияне не смогут уже сегодня.

Ранее Роскомнадзор потребовал руководство видеохостинга остановить публикацию угроз в отношении граждан России. Ещё представители ведомства сравнили администрацию YouTube с террористами.

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