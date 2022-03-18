EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

РИА Новости: доступ к YouTube в РФ ограничат в ближайшие дни

Общество

Источник, приближенный к Роскомнадзору, сообщил, что специалисты ведомства планировали заблокировать видеохостинг YouTube в нашей стране на прошлой неделе. Причиной отсрочки послужила работа над ограничением соцсети американской корпорации Meta Instagram.

РИА Новости: доступ к YouTube в РФ ограничат в ближайшие дни

"Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют… Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать ещё на той неделе, но случилась Meta", — заявил собеседник РИА Новости.

Как отметил источник, сразу блокировать YouTube не стали, чтобы не вводить сразу много ограничений. Также собеседник агентства допустил, что посмотреть видео на этой платформе россияне не смогут уже сегодня.

Ранее Роскомнадзор потребовал руководство видеохостинга остановить публикацию угроз в отношении граждан России. Ещё представители ведомства сравнили администрацию YouTube с террористами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему нет ничего ужасного в отключении YouTube? / Герман Клименко
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Sberbank
Новости
Санкции против России: обнищание начнется на Западе
Штаты планируют убедить больше стран вводить санкции в отношении России
Москвича оштрафовали за парковку на газоне на 300 тысяч рублей
Вашингтон заявил, что готов к боевым действиям РФ в Сирии и Ираке
The Telegraph: в МИД Британии возник раскол из-за Украины
Лидер КНР Си Цзиньпин высказался о ситуации на Украине
"Нас нельзя напугать": Захарова выступила на концерте в Лужниках
Эксперт объяснила, почему в России вырос спрос на контрацептивы
Канделаки обратилась к россиянам: "Мы нация, которую невозможно сломить"
РИА Новости: доступ к YouTube в РФ ограничат в ближайшие дни
Популярное
Общество
Певца Игоря Левченко задержали в Москве по обвинению в экстремизме

Исполнитель Игорь Левченко, которого ранее заставили извиняться из-за ролика с осуждением российской армии, попал в руки правоохранительных органов.

Певца Игоря Левченко задержали в Москве по обвинению в экстремизме
Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Мир. Новости мира
Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Мир. Новости мира
Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО
Экономика и бизнес
Дерипаска перечислил шаги по спасению России: "Начать всё заново"
Ирина Шлионская Катастрофы приводят к быстрому старению Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова Усам Оздемиров Дефолт России не грозит, но и больших перемен ждать не стоит Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Россия прямо пригрозила поставить США на место
Политика. Новости и аналитика
В Одессе российские летчики нарисовали в небе символ для нацбатов
Германия объята стыдом: бундестаг проигнорировал выступление Зеленского
Евросоюз
Германия объята стыдом: бундестаг проигнорировал выступление Зеленского
Последние материалы
Штаты планируют убедить больше стран вводить санкции в отношении России
Москвича оштрафовали за парковку на газоне на 300 тысяч рублей
Вашингтон заявил, что готов к боевым действиям РФ в Сирии и Ираке
Политолог: западный "пылесос" по-прежнему выводит деньги из России
The Telegraph: в МИД Британии возник раскол из-за Украины
Лидер КНР Си Цзиньпин высказался о ситуации на Украине
"Нас нельзя напугать": Захарова выступила на концерте в Лужниках
Эксперт объяснила, почему в России вырос спрос на контрацептивы
Канделаки обратилась к россиянам: "Мы нация, которую невозможно сломить"
РИА Новости: доступ к YouTube в РФ ограничат в ближайшие дни
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников