Писатель Поляков о призывах артистов к миру: "Расписались в лояльности к Западу"

Писатель, публицист, председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие мотивы движут артистами, выступающими против спецоперации на Украине.

Юрий Поляков отметил, что трудно спорить с тем, что ценнее человеческой жизни ничего нет. Однако он отмечает, что знаменитости, подписавшие пацифистское воззвание, непоследовательны в своих действиях.

"У меня вопрос: почему они не писали эти письма, когда обстреливали? 8 лет шла война, и регулярные войска Украины, которые пошли по пути фашизации откровенной, обстреливали вот эти республики. Что вы тогда письма не писали? А что вы не писали письма, когда бомбили Югославию непонятно за что? Вот меня что. Я сам гуманист. Я сам против войны. Я сам считаю, что жизнь человеческая бесценна. Но меня поражает, что когда эту войну ведет Запад или кто-то ведёт под его эгидой", — задаётся вопросами публицист.

Юрий Поляков назвал Донбасс потерянной территорий, которая исторически принадлежит России. Писатель убеждён в том, что люди, расписавшиеся под призывом к миру, расписались к лояльности к коллективному Западу.

Деятель культуры подчеркнул, что письмо за мир подписали более тысячи человек. Он объяснил, что заставило этих людей стать пацифистами.

"Мы хотим ездить на гастроли, мы хотим ездить в командировки, у нас собственность есть там, поэтому вы имейте в виду. Мы специально это пишем на русском и на английском, чтобы вы знали", — изложил логику тех, кто не одобряет спецоперацию на Украине Поляков.

Писатель похвалил за твёрдую позицию Николая Баскова, Анну Натребко и Валерия Гергиева. Оперная певица и дирижёр уже пострадали за нежелание открыто выступать против России.

"Честь и хвала этим людям. Вот это принципиальные люди, которым честь и интерес своего отечества дороже", — отметил Поляков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен