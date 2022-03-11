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Автор Евгения Васильева

Блогер-астролог отреагировал на блокировку Instagram: "Продолжу развиваться"

Общество

Астролог, блогер Виктор Богданов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Instagram на территории нашей страны.

Блогер-астролог отреагировал на блокировку Instagram: "Продолжу развиваться"

"На самом деле, никакой паники нет, потому что это для меня не является основным источником общения со своими клиентами. Поэтому я полностью всё дублирую во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Сейчас, может быть, начну развивать Telegram. Я не паникую, поскольку не отношусь к блогерам-миллионникам, которым есть что терять", — сказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что в результате блокировки пострадают только те звёзды Instagram, которые надеялись, что соцсеть будет работать всегда. Среди жертв оказались люди, которые "кичились" своей активностью на этой платформе, отметил блогер.

"Вместе с тем хочу сказать, что я продолжу развиваться. Развивать свой Instagram через VPN-сервисы и другие инструменты. Иностранцы будут получать мой контент. Я по-прежнему через VPN веду Twitter, я по-прежнему поддерживаю своих западных клиентов, которые находятся за пределами России через Facebook с помощью VPN", — заключил астролог.

Ранее в Роскомнадзоре предупредили, что власти РФ решили ограничить доступ к Instagram для россиян. Соответствующее решение приняли после разрешения со стороны корпорации Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, публиковать призывы к насилию в отношении военных нашей страны.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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