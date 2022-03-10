Эксперт оценил риск превращения телефонов в кирпичи при блокировке Android и iOS

Специалист в области кибербезопасности Андрей Масалович предупредил, что американские корпорации Google и Apple способны ограничить доступ к операционным системам Android и iOS для россиян. Однако в нашей стране уже есть альтернатива данным продуктам, отметил эксперт. Например, ОС Astra Linux.

"Технически заблокировать операционные системы возможно, и телефоны действительно превратятся в кирпичи. Но тогда в России просто сделают свою операционную систему, неподконтрольную Google и Apple", — объяснил специалист в беседе с Москвой 24.

Примером аналога Android является система компании Huawei HarmonyOS, сказал Масалович. По его данным, над этим замещением работали всего два года.

Вместе с этим эксперт предрёк развитие серого рынка. Злоумышленники могут начать покупать ПК с действующими iOS и Android в Сингапуре и нелегально привозить технику в Россию, подчеркнул специалист.

Ранее в Google сообщили, что гражданам РФ закрыт доступ к покупкам в магазине игр и приложений Google Play. При этом бесплатные товары пока можно устанавливать, сказали представители корпорации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен