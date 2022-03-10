Покупка приложений в Google Play станет недоступна в РФ

Россияне не смогут делать покупки в магазине приложений Google Play. Об этом сообщает Google.

"В связи с нарушениями работы платёжных систем мы приостановим платёжную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни. Это означает, что во время приостановки пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки", — говорится в сообщении компании.

После введения ограничений россияне смогут продолжать пользоваться бесплатными приложениями в Play Store.

По информации компании, действующие подписки сохранятся до конца текущего расчётного периода, однако российские пользователи не смогут продлить их.

"Существующие подписки с льготными и бесплатными пробными периодами будут продолжать работать до тех пор, пока не будет предпринята попытка оплаты", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что приобретённые ранее российскими пользователями приложения и игры останутся доступны для них.

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