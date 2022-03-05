Россиянам рассказали о возможной блокировке смартфонов из-за санкций

Ряд экспертов в IT-отрасли считают, что устройства, работающие на платформах iOS и Android, могут подвергнуть удалённой блокировке.

Санкции, введённые Западом против России из-за спецоперации на Украине, могут отразиться на работе смартфонов пользователей РФ.

К такому выводу пришёл специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов. Он отметил, что отмена обновления не спасёт от блокировки, если она будет предпринята.

Специалист напомнил, что у смартфонов есть функция, предусмотренная для поиска пропавшего телефона. Именно она может быть использована против владельцев умных гаджетов.

"На платформе iOS есть функция Find my iPhone, на Android — "Найти мой телефон", которые позволяют заблокировать смартфоны по команде извне", — цитирует слова эксперта РБК.

С Михайловым согласился и эксперт в области информбезопасности Алексей Лукацкий. Он отметил, что спасти смартфон от дистанционной блокировки может только отключение от мобильной сети интернет и Wi-Fi. На iPhone Wi-Fi подключается автоматически, поэтому отключить эту функцию у владельцев смартфонов корпорации Apple не получится.

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