Загадочные смерти животных фиксируются в Чехове: жители боятся голодных собак

В Московской области в городе Чехов стало известно о странных обстоятельствах гибели животных: стая голодных собак растерзала косулю, а некоторое время спустя неопознанное животное нашли с распоротым брюхом.

Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" получило информацию о загадочных случаях с животными от местных жителей.

"Эта стая не оставила бы ничего от мёртвого животного, если бы не проходившие мимо коммунальщики. Они собак отогнали, а тело косули увезли. Но теперь и мы боимся этих голодных и обозлённых псов", — рассказал житель Чехова Николай Трифонов о найденной мёртвой косуле.

Однако позже директор МБУ "Экология и природопользование городского округа Чехов" Константин Игнатов заметил, что пока нет подтверждений того, что это сделали именно бездомные собаки.

Ещё одна туша животного была обнаружена рядом с кладбищем, у него было распорото брюхо, жители стали выносить предположения, что это было убийство с ритуальной целью.

"Похоже скорее на овечку… Что произошло, непонятно, но поговаривают, что вблизи кладбища животное могли убить с ритуальной целью", — сообщил очевидец.

Муниципальные экологи выехали по этому сигналу, однако, по словам Игнатова, акт составить не удалось, поскольку останки уже убрали. Судя по всему, порядок навели сами ритуальщики.

Ранее в подмосковной Малаховке соседи несколько раз замечали, как восьмилетний мальчик издевается над собакой. Они пытались поговорить с родителями мальчика, но бесполезно — отец и мать, по их словам, не считают, что мальчик ведёт себя странно и причиняет животным страдания. В управлении по делам несовершеннолетних пообещали разобраться в обстоятельствах произошедшего, прежде чем принимать какие-либо меры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен