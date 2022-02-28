Полиция в Подмосковье проверит юного садиста, издевавшегося над собакой

В подмосковной Малаховке соседи несколько раз замечали, как восьмилетний мальчик издевается над собакой. Они пытались поговорить с родителями мальчика, но бесполезно — отец и мать, по их словам, не считают, что мальчик ведёт себя странно и причиняет животным страдания.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", соседи смогли снять на видео, как ребёнок издевается над таксой, окуная собаку на поводке в ледяную воду, вытаскивая за шею и окуная вновь, и представили доказательство жестокого поведения мальчика в школу, в которой он учится, а также в органы внутренних дел.

В управлении по делам несовершеннолетних пообещали разобраться в обстоятельствах произошедшего, прежде чем принимать какие-либо меры. Однако в любом случае уголовного дела возбуждено не будет в силу юного возраста мучителя.

Как дальше может развиваться ситуация, рассказала юрист, член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй.

"Жители правы, что обратились в органы. На мой взгляд, он не играет, а откровенно издевается над животинкой, умышленно душит ее, поднимая поводок, ему это явно нравится. Юного изувера и его родителей вызовут на беседу с перспективой постановки на профилактический учет в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, могут вмешаться и органы опеки. Если собака чужая и ей потребовалось лечение, то ее владельцы могут вчинить иск к родителям школьника о возмещении затрат, предоставив соответствующие чеки", — рассказала адвокат.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области подтвердили, что разбираются в обстоятельствах инцидента, по результатам чего будет принято соответствующее решение.

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