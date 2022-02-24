Актриса Алёна Хмельницкая, которую Маргарита Симоньян называла родной и любимой, не одобрила войну на Украине.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян испытывает особенную любовь в экс-супруге своего мужа Тиграна Кеосаяна Алёне Хмельницкой.
Симоньян удивлялась, "где были Тиграна глаза".
"Алёна. Родная. Ты действительно мне родная. Я счастлива, что мы все теперь одна большая, постоянно растущая семья, и я знаю, что ты тоже этому рада", — писала журналистка в соей поздравительной речи в честь юбилея Хмельницкой.
Единомыслия у двух "родных" подруг в вопросе войны не получилось.
Хмельницкая написала пост в своём Instagram-аккаунте, в котором написала: "Я против войны, нет войне, мне не нужна война!"
Сама Маргарита Симоньян убеждена, что спецоперация на Украине — насущная необходимость.
Поклонников Симоньян позиция Хмельницкой разочаровала.
"Алёна, и вы туда…";
"Похоже, под мобилизацию попали и наши артисты. Собрать их всех и вместе с клоуном отправить на гастроли в составе шапито. Хмельницкая тоже разочаровала", — писали интернет-пользователи.
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