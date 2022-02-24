Подруга Симоньян Алёна Хмельницкая высказалась против войны

Актриса Алёна Хмельницкая, которую Маргарита Симоньян называла родной и любимой, не одобрила войну на Украине.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян испытывает особенную любовь в экс-супруге своего мужа Тиграна Кеосаяна Алёне Хмельницкой.

Симоньян удивлялась, "где были Тиграна глаза".

"Алёна. Родная. Ты действительно мне родная. Я счастлива, что мы все теперь одна большая, постоянно растущая семья, и я знаю, что ты тоже этому рада", — писала журналистка в соей поздравительной речи в честь юбилея Хмельницкой.

Единомыслия у двух "родных" подруг в вопросе войны не получилось.

Хмельницкая написала пост в своём Instagram-аккаунте, в котором написала: "Я против войны, нет войне, мне не нужна война!"

Сама Маргарита Симоньян убеждена, что спецоперация на Украине — насущная необходимость.

Поклонников Симоньян позиция Хмельницкой разочаровала.

"Алёна, и вы туда…"; "Похоже, под мобилизацию попали и наши артисты. Собрать их всех и вместе с клоуном отправить на гастроли в составе шапито. Хмельницкая тоже разочаровала", — писали интернет-пользователи.

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