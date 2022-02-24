Симоньян: "Украинцы пекут для "оккупантов" пироги"

Главред RT Маргарита Симоньян предупредила, что мобилизация не спасёт киевский режим, а приведёт к гибели молодых украинских мужчин.

Журналистка не понимает, для чего нужно объявлять мобилизацию. Она заявила, что Владимир Зеленский думает только о себе, так как его вовремя эвакуируют в красивый домик.

"А гарантии таковые ему могут быть выданы лишь при условии, что он сделает все, чтобы максимально нагадить России. Ему же открытым текстом уже, публично говорят: "Сопротивляйтесь!"" — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Телеведущая убеждена, что сопротивление бесполезно, так как "значительная часть собственного населения печет для "оккупантов" пироги".

Подписчики прокомментировали пост Симоньян.

"Ещё жива надежда, что на всех парусах через Белорусское море к нему на выручку спешит 6-й флот США"; "Похоже, под мобилизацию попали и наши артисты. Собрать их всех и вместе с клоуном отправить на гастроли в составе шапито. Хмельницкая тоже разочаровала"; "Я правильно понимаю, что мои комменты удаляются, а комменты повесить чужого президента нет? Это не противоречит ли вашим же правилам?"; "Вот именно! Для освободителей, печём мы пироги в Одессе! Жаль, что нет российского флажка — можно флажок пошить!" — писали фолловеры.

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