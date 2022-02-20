В Курской и Ростовской областях ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев

В Ростовской, Воронежской и Курской областях ввели режим чрезвычайной ситуации "из-за прибытия большого количества граждан Донбасса", сообщили в МЧС.

За последние двое суток через границу РФ перебрались 53 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР, заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

Для доставки жителей Донбасса были использованы 142 автобуса. Беженцев разместили в 101 пункте временного размещения. Около 500 из них была оказана медицинская помощь. Несколько десятков человек были госпитализированы в связи с заражением коронавирусом.

Ранее в Луганской Народной Республики сообщили, что армия Украины обстреливает из артиллерийских орудий территорию республики по всей линии соприкосновения и готовится к полномасштабному нападению на Донбасс.

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