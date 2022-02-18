Психолог Наталья Искра уверена, что эмоциональный срыв у Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине случился по вине тренеров.
Фигуристка Камила Валиева остро восприняла свой проигрыш в олимпийском соревновании.
Две российские фигуристки крайне эмоционально отреагировали на результаты произвольной программы на Олимпиаде.
Александра Трусова громко кричала о ненависти к фигурному катанию и прекращению своей спортивной карьеры. В отличие от серебряного призёра ОИ-2022, Камила Валиева, обливаясь слезами, отреагировала на случившееся одним вопросом: "Почему?".
На этот вопрос попыталась ответить психолог Наталья Искра.
По словам специалиста, на 15-летнюю фигуристку повлияло не только давление, связанное с допинг-скандалом, но и завышенные ожидания тренеров.
"После короткой программы она была первой. И понятно, что, если бы не ситуация с допингом, она бы на все сто откатала бы программу. Конечно, у неё были ожидания. И эти ожидания подогревались тренером, что есть все шансы получить золотую медаль. Это огромный стресс, огромное давление она испытывала. Срыв произошел", — цитирует слова психолога BLITZ+.
Ранее психиатр Фомин объяснил, что истерика Александры Трусовой на Олимпиаде была попыткой спортсменки снять напряжение. Он обратил внимание на возраст фигуристки. 17 лет, по словам эксперта, — подростковый период, когда трудно сдерживать свои эмоции.
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Врач-психиатр Евгений Фомин прокомментировал поведение российской фигуристки Александры Трусовой, которая расстроилась из-за второго места на ОИ-2022.