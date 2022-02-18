EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Кто виноват в поражении Камилы Валиевой на Олимпиаде, объяснила психолог

Общество

Психолог Наталья Искра уверена, что эмоциональный срыв у Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине случился по вине тренеров.

Кто виноват в поражении Камилы Валиевой на Олимпиаде, объяснила психолог

Фигуристка Камила Валиева остро восприняла свой проигрыш в олимпийском соревновании.

Две российские фигуристки крайне эмоционально отреагировали на результаты произвольной программы на Олимпиаде.

Александра Трусова громко кричала о ненависти к фигурному катанию и прекращению своей спортивной карьеры. В отличие от серебряного призёра ОИ-2022, Камила Валиева, обливаясь слезами, отреагировала на случившееся одним вопросом: "Почему?".

На этот вопрос попыталась ответить психолог Наталья Искра.

По словам специалиста, на 15-летнюю фигуристку повлияло не только давление, связанное с допинг-скандалом, но и завышенные ожидания тренеров.

"После короткой программы она была первой. И понятно, что, если бы не ситуация с допингом, она бы на все сто откатала бы программу. Конечно, у неё были ожидания. И эти ожидания подогревались тренером, что есть все шансы получить золотую медаль. Это огромный стресс, огромное давление она испытывала. Срыв произошел", — цитирует слова психолога BLITZ+.

Ранее психиатр Фомин объяснил, что истерика Александры Трусовой на Олимпиаде была попыткой спортсменки снять напряжение. Он обратил внимание на возраст фигуристки. 17 лет, по словам эксперта, — подростковый период, когда трудно сдерживать свои эмоции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ВСЕ В ШОКЕ! Первые слова Тутберидзе-Валиевой после провального выступления. Самопожертвование Камилы
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы александра трусова
Новости
Кто виноват в поражении Камилы Валиевой на Олимпиаде, объяснила психолог
Бизнесмен Пригожин жестко ответил на выпад Макрона против России
Верещук призвала жителей Донбасса спасаться на Украине: “Едьте к нам"
Путин поручил оказать материальную помощь беженцам с Донбасса
Кардиолог объяснила, чем точно нельзя лечить "омикрон"
Отказы Смольного "продлили" пребывание больной блогерши на Бали
Сатановский объяснил "очередь" из иностранных политиков к Путину
Ответка РФ: базы России в Латинской Америке, если США не захотят договориться
"Прощай, Боря!": народный артист РФ Борис Невзоров умер от COVID-19
Сборная России по хоккею второй раз подряд вышла в финал Олимпиады
Популярное
Новости спорта
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022

Врач-психиатр Евгений Фомин прокомментировал поведение российской фигуристки Александры Трусовой, которая расстроилась из-за второго места на ОИ-2022.

Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Экономика и бизнес
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Политика. Новости и аналитика
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины
Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия Ирина Шлионская Любовь Степушова Геноцид: Москва определилась с причиной признания ЛДНР Любовь Степушова
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Мир. Новости мира
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Геннадий Карпоносов предложил отлить золотую медаль для Валиевой
Общество
Геннадий Карпоносов предложил отлить золотую медаль для Валиевой
Последние материалы
Бизнесмен Пригожин жестко ответил на выпад Макрона против России
Верещук призвала жителей Донбасса спасаться на Украине: “Едьте к нам"
Путин поручил оказать материальную помощь беженцам с Донбасса
Кардиолог объяснила, чем точно нельзя лечить "омикрон"
Отказы Смольного "продлили" пребывание больной блогерши на Бали
Сатановский объяснил "очередь" из иностранных политиков к Путину
Ответка РФ: базы России в Латинской Америке, если США не захотят договориться
"Прощай, Боря!": народный артист РФ Борис Невзоров умер от COVID-19
Сборная России по хоккею второй раз подряд вышла в финал Олимпиады
Пушилин заявил о возможности войны в Донбассе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников