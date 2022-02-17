Пользователи Twitter потешаются над новыми датами "нападения РФ" на Украину

Пользователи активно обсуждают материал американского издания Politico, в котором дата "вторжения России" на Украину "перенесена" с ранее заявленного 16 февраля на 20 февраля и позже.

Читатели отметили, что прогнозы, которые даёт западная пресса по поводу "российского вторжения", уже превратились в своеобразный тренд. Многим кажется, что сама идея прогнозов, которые никак не сбываются, стала фарсом, а сами наблюдатели, которые раз от раза меняют свои предсказания, похожи на "клоунов".

"Им нужно о чем-то беспокоиться и делать так, чтобы другие тоже беспокоились. Путин из этих так называемых наблюдателей просто делает клоунов", — отметил один из читателей Twitter. "Смешно до слез. СМИ и Белый дом просто умоляют и надеются на войну. Им нравится играть с огнем, что же не так с этими людьми", — спросил другой. "Сначала СМИ говорили, что будет в среду, а теперь говорят другое? Кто, чёрт возьми, заплатит мне за весь съеденный попкорн?" — иронично спрашивают комментаторы.

Пользователи Twitter просят журналистов не стесняться и придумывать что-то ещё более фантастическое.

"…Когда настанет полнолуние и волк взвоет, а вода в реках станет оранжевой", — сыронизировал один из комментаторов.

"Не стоит останавливаться на достигнутом, скажите людям, что через месяц вы узнаете, кто из знаменитостей — инопланетянин. Вы явно не боитесь ничего выдумывать", — добавил другой.

Читатели посетовали, что они не успевают следить за постоянно меняющимися прогнозами в отношении России и Украины, за которыми они наблюдают, как за захватывающим сериалом, заедая увиденное и прочитанное попкорном.

Комментаторы предложили проинформировать о "вторжении" самих Россию и Украину, которые, вероятно, не знают о том, чего от них ждут.

За последнее время западные СМИ несколько раз писали о том, что на днях случится нападение России на Украину, называя конкретные даты вторжения, как это сделало издание The Sun, написав, что захват Киева состоится 16 февраля в 3 часа ночи. Но, поскольку этого так и не произошло, западная пресса готовит порцию очередных прогнозов с очередными "точными" датами "российского нападения".

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