Госдума приняла законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

Госдума приняла правительственный законопроект об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам.

С 1 января текущего года военные пенсии сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета и других силовых структур выросли на 8,6%. Данная мера затронула 2,6 миллионов человек.

Инициативу об индексации военных пенсий озвучил в конце января президент России Владимир Путин. Сначала предполагалось повысить пенсии военным на 4%, но глава государства предложил следующее решение:

"Проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом — на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год".

По данным Минэкономразвития РФ, в 2021 году инфляция составила 5,8%. Однако фактически она оказалась ещё выше — около 8,4%.

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