Пенсии военным будут повышены с 1 января 2022

В пятницу, 21 января, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности. В ходе совещания глава государства предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6% с 1 января 2022 года. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

Пенсии будут проиндексированы сотрудникам МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка 2 млн 600 тысяч человек.

"У нас, как вы знаете, ранее была запланирована индексация военных пенсий с 1 октября наступившего года и на четыре процента. Очевидно, это ниже фактической инфляции, и ждать индексации людям, кроме того, пришлось бы ещё довольно долго. Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом — на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год", — сказал В. Путин.

Путин поручил правительству в ближайшее время проработать это решение и пересчитать уже назначенные выплаты за январь, чтобы граждане получили положенные деньги с ближайшей пенсией.

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