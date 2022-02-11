Тина Канделаки прокомментировала допинг-скандал вокруг фигуристки Валиевой

Заместитель гендиректора "Газпром-Медиа" Тина Канделаки прокомментировала допинг-скандал, связанный с российской фигуристкой Камилой Валиевой, на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее российские фигуристы выиграли золотую медаль Олимпиады в командном турнире. Однако Международный олимпийский комитет перенёс церемонию награждения победителей на неопределённый срок из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, которая сдала его 25 декабря. В анализах фигуристки были обнаружены следы употребления триметазидина.

"Девочка, которая выигрывает все, в допинге не нуждается. Да и заявленный триметазидин — никакой не допинг. Уничтожение российского спорта на международной арене, как и вычеркивание вклада нашей страны в победу над фашизмом, например, — ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией", — написала Канделаки в Telegram.

Журналистке показалось странным, что Валиева сдала анализы 1,5 месяца назад, однако их результаты стали известны как раз на следующий день после того, как российские фигуристы заняли первое место в командном турнире.

Соперники России не хотят, чтобы её спортсмены были лучшими в мире, отметила Канделаки.

"Потому нас и будут унижать, дискредитировать, оказывать психологическое давление и ничего не стесняться. На войне, как на войне", — подчеркнула она.

Канделаки выразила уверенность, что Валиева справится с тем, что на неё свалилось, потому что она относится к поколению детей, которые показывают на Олимпиаде всему "миру, что нас не сломить".

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