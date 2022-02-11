Допинг-скандал вокруг Валиевой напомнил Винер-Усмановой отстранение Кабаевой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что допинг-скандал, связанный российской фигуристкой Камилой Валиевой, напомнил ей инцидент с отстранением олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

В 2001 году Кабаеву и её партнера по сборной Ирину Чащину дисквалифицировали на два года после того, как в их допинг-тестах был обнаружен препарат фуросемид. Спортсменок лишили всех наград Игр доброй воли и чемпионата мира 2001 года.

По словам Винер-Усмановой, сейчас для Валиевой главное — выдержать то, что происходит.

"У Алины Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года", — сказала Винер-Усманова в беседе с ТАСС.

Ранее российские фигуристы выиграли золотые медали Олимпийских игр в командной турнире, однако церемонию награждения победителей перенесли на неопределённый срок из-за положительного результата допинг-теста Валивой, которая сдала его 25 декабря.

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