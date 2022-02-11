Светлана Журова высказалась о скандале с допинг-тестом Камилы Валиевой

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Валиева и её окружение поступили безалаберно, дав повод Олимпийскому комитету для придирок.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила, для чего нужен препарат, обнаруженный в крови российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Это сердечный препарат, он на результат не влияет", — цитирует слова Журовой издание "Подъём".

Препарат триметазидин, по словам спортсменки, нужен для поддержки сердечной мышцы. При этом на его использование требуется брать особое разрешение.

"Надо понимать, в состав какого препарата он входил. Он используется, когда растущий организм требует поддержки сердечной мышцы, чтобы не подорвать здоровье. Он на результат не влияет, но, к сожалению, его компоненты внесены в запрещённый список. Поэтому здесь вопрос в терапевтических разрешениях. Думаю, федерация теперь будет объяснять как раз, что были показания. Но я допускаю, что это безалаберность", — выразила своё мнение Жукова.

Чемпионка считает, что российским спортсменам нужно быть особенно внимательными, так как "авось сейчас не пройдёт". Валиева, по словам спортсменки, находится на особом контроле, так как катается фантастически. Следовало предвидеть, что к фигуристке будут придираться и рассматривать её "под лупой".

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сказал, что допинг-пробу Камилы Валиевой специально "придержали" до Олимпиады.

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