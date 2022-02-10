Депутат Онищенко о заболевшем COVID-19 Жириновском: ему сейчас и так тошно

Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал вспомнить об этике и прекратить обсуждать заразившегося коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В беседе с argumenti.ru политик сказал, что на такие темы говорить не стоит, по его мнению, это противоречит этике, поэтому он просто пожелал здоровья Жириновскому, и отказался дальше как-либо комментировать эту ситуацию.

"Владимиру Вольфовичу Жириновскому сейчас и так тошно… Со своей стороны могу пожелать ему только выздоровления… Зачем я сейчас буду как-то разглагольствовать, тем более, что не знаю всего ни о состоянии Владимира Вольфовича, ни симптомов его болезни", — высказался он.

Ранее в ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского, которого экстренно доставили в больницу с подтверждённым диагнозом "COVID-19". По информации пресс-службы партии, политик нормально себя чувствует. Находясь в больничной палате, он продолжает выполнять свою работу.

"Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передаёт поручения", — прокомментировали в ЛДПР.

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