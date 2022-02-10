Биохимик объяснила, как родить гениальных детей

Биохимик Ксения Варакина-Митрай рассказала, как родить гениального ребёнка. По словам специалиста, в этом деле не помогут дата и поза зачатия.

"Выбирайте себе партнёра с интеллектом выше среднего. Этого будет достаточно, чтобы у вас родился сообразительный малыш", — сказала эксперт, слова которого приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Также Варакина-Митрай подчеркнула, что гена гениальности не бывает. Нейронные связи развиваются в первые 300 дней жизни, отметила биохимик. Вместе с этим она сообщила, что во время оценки таланта не стоит обращать внимание только на успеваемость в школе. Ученик может оказаться, например, выдающимся художником, пояснила специалист.

Ранее учёные Университета Пенсильвании заявили, что в будущем наука, вероятно, сможет делать людей умнее, чем они есть. В результате исследования выяснилось, что эффективность творческой деятельности повышается при симуляции префронтальной коры мозга.

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