Российский чиновник поддержал "сталинские" расстрелы семей провинившихся

Заместитель руководителя Вологодской области Михаил Глазков обрушился на руководство местного предприятия. В этом вопросе политик одобрил подход Иосифа Сталина, при правлении которого людей бы расстреляли вместе с их близкими.

"При Иосифе Виссарионовиче в тридцатые годы уже расстреляли бы, вместе с родственниками и семьями. И правильно бы сделали", — сказал чиновник, слова которого приводит Telegram-канал "Подъём".

После инцидента Глазков попросил прощения за свои слова и подчеркнул, что не поддерживает репрессии того времени. Руководители предприятия, которым государство направило инвестиции, должны были пять лет назад утвердить высокотехнологичное производство, а не "строить какие-то курятники", объяснил чиновник.

Ранее житель Новосибирска в Крыму облетел на самолёте полуостров, показал его портретам покойного отца и Сталина. Как пояснил путешественник, близкий человек, умерший в 2015 году, мечтал увидеть "уже российский Крым".

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