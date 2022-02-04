Турист облетел Крым с портретом Сталина на вертолёте

Турист показал Иосифу Сталину и портрету своего покойного отца российский Крым с борта вертолёта.

"Гость Крыма из Новосибирска совершил в конце декабря облёт полуострова на вертолёте с портретом своего покойного отца и… Иосифа Сталина", сообщили в ЧВК Медиа со ссылкой на проект "Крымский".

"Мужчина заказал 50-минутную экскурсию, в ходе которой вынул из рюкзака два небольших портрета и держал их, демонстрируя окружающие красоты и города, после чего сделал селфи с портретами. На вопрос пилота пассажир сообщил — его отец скончался в 2015 году, мечтая увидеть "теперь уже российский Крым" и говорил, что хотел бы "залезть повыше и показать его Сталину", чей портрет хранил дома", — цитируют они КИГ.

Отметим, что ранее российский миллиардер Виктор Мартынов слетал из Ялты на материк, чтобы купить бургеры в "Макдоналдс" — из-за того, что западных сетей фастфуда нет в Крыму.

Также СМИ сообщали, что неназванный олигарх арендовал вертолёты, чтобы доставить гостей на яхтенную вечеринку "в честь хорошего настроения" — она обошлась ему "всего" в 2,5 млн. долларов.

"Кстати, считается — во время Великой Отечественной войны по приказу Сталина над войсками у Москвы якобы поднялся самолёт, на борту которого находилась Казанская икона Богородицы (иногда упоминаются и другие Богородичные образы). Тогда враг стоял у Москвы, сейчас — у границы России в Крыму…" — добавляют авторы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.