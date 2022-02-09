Журналист Александр Невзоров поиронизировал над госпитализированным Владимиром Жириновским, который заразился коронавирусом несмотря на восемь прививок от COVID-19.
Лидер ЛДПР является ярым сторонником вакцинации от COVID-19. Владимир Вольфович часто рассказывал, как он не упускает случая вакцинироваться и ревакцинироваться. Как сообщил Telegram-канал Mash, 75-летний политик попал в Центральную клиническую больницу в Москве с диагнозом "коронавирусная инфекция".
На новость отреагировал журналист Александр Невзоров.
"Говорил Ковид Жирику: не прививай меня без нужды! PS: поговаривают, что поражено 75% лёгких", — написал общественный деятель.
Подписчики активно комментировали пост журналиста.
"75 лет — 75% поражения лёгких, совпадение? Не думаю";
"Сколько он там прививок делал… 8 писали, дай бог конечно здоровья";
"Зато, антипрививочников какими страшными словами обзывал. Призывал их в тюрьму сажать!";
"Надо бы его ещё пару раз привить… чтобы наверняка уж…", — писали в Сети.
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