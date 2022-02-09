Невзоров высказался о госпитализации Жириновского: "Говорил ковид Жирику"

Журналист Александр Невзоров поиронизировал над госпитализированным Владимиром Жириновским, который заразился коронавирусом несмотря на восемь прививок от COVID-19.

Лидер ЛДПР является ярым сторонником вакцинации от COVID-19. Владимир Вольфович часто рассказывал, как он не упускает случая вакцинироваться и ревакцинироваться. Как сообщил Telegram-канал Mash, 75-летний политик попал в Центральную клиническую больницу в Москве с диагнозом "коронавирусная инфекция".

На новость отреагировал журналист Александр Невзоров.

"Говорил Ковид Жирику: не прививай меня без нужды! PS: поговаривают, что поражено 75% лёгких", — написал общественный деятель.

Подписчики активно комментировали пост журналиста.

"75 лет — 75% поражения лёгких, совпадение? Не думаю"; "Сколько он там прививок делал… 8 писали, дай бог конечно здоровья"; "Зато, антипрививочников какими страшными словами обзывал. Призывал их в тюрьму сажать!"; "Надо бы его ещё пару раз привить… чтобы наверняка уж…", — писали в Сети.

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