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Автор Елена Былкина

Невзоров высказался о госпитализации Жириновского: "Говорил ковид Жирику"

Общество

Журналист Александр Невзоров поиронизировал над госпитализированным Владимиром Жириновским, который заразился коронавирусом несмотря на восемь прививок от COVID-19.

Невзоров высказался о госпитализации Жириновского: "Говорил ковид Жирику"

Лидер ЛДПР является ярым сторонником вакцинации от COVID-19. Владимир Вольфович часто рассказывал, как он не упускает случая вакцинироваться и ревакцинироваться. Как сообщил Telegram-канал Mash, 75-летний политик попал в Центральную клиническую больницу в Москве с диагнозом "коронавирусная инфекция".

На новость отреагировал журналист Александр Невзоров.

"Говорил Ковид Жирику: не прививай меня без нужды! PS: поговаривают, что поражено 75% лёгких", — написал общественный деятель.

Подписчики активно комментировали пост журналиста.

"75 лет — 75% поражения лёгких, совпадение? Не думаю";

"Сколько он там прививок делал… 8 писали, дай бог конечно здоровья";

"Зато, антипрививочников какими страшными словами обзывал. Призывал их в тюрьму сажать!";

"Надо бы его ещё пару раз привить… чтобы наверняка уж…", — писали в Сети.

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Проверено Жириновским. Начались испытания вакцины от коронавируса на пожилых
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы александр невзоров владимир жириновский
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