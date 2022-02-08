Помощник главы министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов разъяснил правила получения QR-кода после теста на антитела, сообщает РИА Новости.
По словам представителя российского ведомства, требований к уровню антител для получения сертификата не будет. Он заверил, что просто достаточно того, чтобы они были.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал указ, согласно которому с 21 февраля россияне смогут получить QR-коды по результатам теста на наличие антител к коронавирусной инфекции.
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Вирус COVID-19 опасен тем, что он бесконечно мутирует. Можно ли самостоятельно отличить новый штамм коронавируса "омикрон" от обычного ОРВИ? Об этом рассказала врач Татьяна Шаповаленко.
Вирус COVID-19 опасен тем, что он бесконечно мутирует. Можно ли самостоятельно отличить новый штамм коронавируса "омикрон" от обычного ОРВИ? Об этом рассказала врач Татьяна Шаповаленко.