В Минздраве объяснили, сколько нужно антител для QR-кода

Помощник главы министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов разъяснил правила получения QR-кода после теста на антитела, сообщает РИА Новости.

По словам представителя российского ведомства, требований к уровню антител для получения сертификата не будет. Он заверил, что просто достаточно того, чтобы они были.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал указ, согласно которому с 21 февраля россияне смогут получить QR-коды по результатам теста на наличие антител к коронавирусной инфекции.

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