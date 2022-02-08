В РФПИ дали прогноз по окончанию пика заболеваемости "омикроном" в РФ

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что на этой неделе в России пройдёт пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса.

По словам Дмитриева, к концу февраля значительно снизится количество новых случаев заражения COVID-19.

Благодаря вакцинам "Спутник V" и "Спутник Лайт" России удалось справиться с новым вариантом коронавируса лучше, чем большинству стран мира, отметил глава фонда.

"Российская вакцина показала самую высокую эффективность против новых мутаций коронавируса", — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Он сообщил, что "Спутник V" обеспечивает более эффективную защиту от омикрон-штамма COVID-19, чем препарат Pfizer.

Дмитриев напомнил, что ревакцинация "Спутником Лайт" играет важную роль в борьбе с распространением новых мутаций.

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