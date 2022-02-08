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Автор Денис Постольский

Россию вскоре «накроет» новая разновидность коронавируса

Здоровье

Мутация COVID-19 не будет остановлена на типе вируса "омикрон". Если коронавирус за два года дал множество вариантов, значит, он быстро мутирует, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на заявление врача-биофизика Нелли Соседовой.

Россию вскоре «накроет» новая разновидность коронавируса

По словам эксперта, с конца прошлого года учёные выявили около десяти разновидностей COVID-19, причем четыре мутации были очень крупными. Соседава не исключила, что к началу 2023 года может возникнуть новый "серьёзный" штамм.

При этом врач считает, что сохранится исключительная заразность вируса, однако он будет вызывать еще более легкие поражения организма, чем при "омикрон"-штамме.

Новым штаммом "омикрон" заражаются все — и те, кто вакцинировался, и противники прививок. Получается, что антиваксеры, которые уверяли, что прививаться не нужно, оказались правы? Отвечает эпидемиолог Михаил Фаворов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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«Радоваться нечему»: Вирусолог дал актуальную информацию по омикрону
Автор: Денис Постольский, Куратор: Елена Андреева
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