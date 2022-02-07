Юрист оценил возможность разрешения любых способов самообороны в РФ

Принятие закона, разрешающего любые способы самообороны при незаконном вторжении в жилище, вряд ли возможно в РФ, заявил председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев, комментируя Pravda.Ru соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

"Я думаю, что он не будет принят", — предположил юрист, отметив неоднозначность формулировки "незаконное проникновение".

Князев напомнил инцидент в Сочи, когда пенсионер застрелил пришедших к нему судебных приставов, посчитав их появление на его территории незаконным.

"Бывший муж приходит навестить ребёнка. Незаконно он вторгается или законно, какое ему разрешение для этого нужно получить? Сосед пьяный ошибся квартирой, стучит к вам — стрелять?" — сказал юрист.

По его словам, множество насильственных преступлений объясняются самообороной. При этом каждый случай, по мнению адвоката, требует отдельного разбирательства.

"Когда человеку грозит опасность, когда его семье грозит опасность здоровью, жизни и так далее, он имеет право обороняться. Но если мальчишки залезли с деревьев порвать вишню… В каждом случае надо разбираться отдельно", — подчеркнул Князев.

Ранее депутаты ЛДПР выступили в Госдуме с инициативой разрешить гражданам любые способы защиты в случае незаконного проникновения в их жилище.

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