В ГД высказались по поводу идеи разрешить любые способы защиты дома при обороне

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков считает, что предложение о любых способах защиты своего дома при попытке проникновения в него требует внимательного рассмотрения, и возможности хозяев жилища в этом случае всё-таки должны быть ограничены.

Как пишет РИА Новости, ранее депутаты Госдумы внесли предложение, позволяющее владельцам жилища использовать любые способы защиты в случае проникновения злоумышленников в дом.

Авторами был подготовлен соответствующий законопроект, который в случае принятия станет основанием для внесения изменения в статью 37 Уголовного Кодекса РФ. Депутаты, внёсшие это предложение, считают, что допустимая самооборона может быть превышена гражданами, которые защищают свой дом.

"Я думаю, что безграничных возможностей у обороняющегося быть не может. Всегда есть пределы обороны", — отметил Синельщиков.

Парламентарий уверен, что оборона должна соответствовать ситуации, и не быть запоздалой или преждевременной.

Синельщиков привёл пример запоздалой обороны, которая, по его мнению, является недопустимой — например, когда убегающему из дома человеку стреляют в спину из ружья.

"Законопроект надо внимательно изучить. Мы тут ошибиться не должны, нужно все взвешивать", — заключил депутат.

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