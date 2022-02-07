В ГД хотят разрешить россиянам обороняться "чем получится" на своей территории

Депутаты Госдумы подготовили инициативу, согласно которой, россияне могут получить право применять любые действия для защиты своей жизни, жизни и здоровья семьи, а также жилище при незаконном проникновении в дом или квартиру злоумышленников.

Согласно информации, законопроект уже направлен на рассмотрение в Верховный суд России.

"Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нём лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения", — цитируют пояснительную записку к документу "Известия".

В пояснительном документе отметили, что при незаконном проникновении в жилище владельцам и членам их семей угрожает реальная опасность жизни и здоровью. Однако, жильцы не вправе превышать меры допустимой самообороны.

"Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых", — пояснил автор законопроекта, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как отмечает издание, подобные предложения поступали на рассмотрение в ведомство и ранее, но поддержке в Госдуме не нашли.

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