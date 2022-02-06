Володин призвал разобраться с мошенничеством при покупке залоговых авто

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в законодательство, чтобы исключить факт "умалчивания" продавцом о статусе автомобиля. Речь идёт о том, что сейчас покупатель машины может и не знать, что "железный конь" находится в залоге у банка.

Как подчеркнул Володин, в таком случае, если прежний хозяин перестанет выплачивать банку заём, то автомобиль могут отобрать уже у нового владельца.

"Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением — чаще всего банка. Нечестный продавец замалчивает этот факт", — написал спикер Госдумы в своём Telegram.

Как отметил Володин, в данном ключе можно проработать механизмы, как при покупке недвижимости. Сейчас банки вносят информацию о залогах в реестр на "добровольной основе, а в ПТС и других документах на авто такие сведения не отражаются.

"Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство", — резюмировал спикер.

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