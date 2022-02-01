Как определить пробег авто при покупке

Любой подержанный автомобиль таит в себе множество нюансов — от технических до юридических: скрученный пробег на одометре, скрытые дефекты лакокрасочного покрытия, невидимые без специального оборудования неисправности двигателя и КПП.

Сегодня есть масса ресурсов, на которых можно проверить историю автомобиля, начиная от сайта ГИБДД и нотариальной палаты (на наличие залога) и заканчивая платными сервисами проверки, где уже аккумулирована вся необходимая информация — пробег, участие в ДТП, какой ремонт производился. О том, как определить пробег авто при покупке и не попасться на уловки мошенников, рассказал читателям Pravda.Ru технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Автомобиль с пробегом: как проверить "чистоту"

Сейчас даже покупая автомобиль с пробегом у дилера, все равно нет 100% гарантии "чистоты”. Дилеры принимают автомобили в трейд-ин практически в любом состоянии, кроме устранения дефектов по кузову и полировки для придания товарного вида, они ничего с ними не делают. Конечно, не все дилеры такие, есть и те, кто устраняет все неисправности и даже дает гарантию на произведенный ремонт.

Перед покупкой нужно проверить историю автомобиля по уже упомянутым ресурсам (ДРОМ, Автотека, сайт ГИБДД и т. д.). Если все данные совпадают с реальной картиной, то затем обязательно нужно сделать комплексную диагностику автомобиля:

двигатель,

ходовая часть,

ЛКП.

При полноценной и правильной компьютерной диагностике в большинстве случаев можно выявить следы вмешательства в электронную систему автомобиля и увидеть, скручивался ли пробег на одометре. Попросите в автосервисе рассчитать примерную стоимость ремонтных работ, так вы сможете полностью составить картину о реальном состоянии автомобиля и будущих затратах на него.

Обязательно обратите внимание на документы — оригинальный ПТС или выданный взамен утерянного. Зачастую этим способом пользуются мошенники, чтобы легализовать автомобиль, находящийся в залоге (в ГИБДД нет базы банков, и владельцу достаточно просто написать заявление об утрате).

Уловки мошенников: как определить, что пробег больше

Из внешних признаков, что пробег больше, чем показан до одометре, — это общее состояние автомобиля. Состояние лакокрасочного покрытия, если на автомобиле большое количество

царапин,

сколов,

следы пескоструя,

"паутинка" на всем кузове,

то это говорит о большом пробеге.

Затертая ручка КПП, педали, руль также говорят, что автомобиль проехал не менее сотни тысяч километров. Само собой общее состояние салона, потертости, усталость обивки сидений.

Еще один способ узнать, скручивался ли пробег автомобиля, — это изучение приборной панели. Обратите внимание на её состояние, так как при скручивании одометра нередко остаются следы вмешательства. Все крепежи должны быть одинаковыми и ровными, не должно быть следов снятия панели и царапин в местах креплений. Если панель не ремонтировалась и не заменялась полностью, о чем может сообщить продавец, то следы вмешательства с большой вероятностью говорят об уменьшении пробега.

Осмотрите шины. Это один из самых действенных способов проверки, но он не всегда доступен, так как при слишком длительной эксплуатации шины заменяются. И летняя, и зимняя резина "живет" примерно 50 тысяч км или 4-5 сезонов. Поэтому пятилетняя машина с пробегом в пределах этого показателя должна быть на заводских покрышках. Если шины новые — вероятно, автомобиль прошел больше. При активной езде колеса меняются чаще.

Осмотрите тормозные диски: их высокий износ — это первый показатель величины пробега. Срок службы дисков — от 80 до 120 тысяч км.

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