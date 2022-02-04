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Автор Елена Былкина

Собчак высказалась о Крыме на украинском телеканале: "Это тупик"

Общество

Ксения Собчак в интервью телеканалу Украины 1+1 заверила, что ни один российский лидер не откажется от Крыма.

Собчак высказалась о Крыме на украинском телеканале: "Это тупик"

Отказ от полуострова Крым в 2014 году Собчак считает "политическим самоубийством". Журналистка уверена также, что любой украинский президент будет пытаться вернуть Крым.

"И это тупик", — передаёт слова Собчак "Газета.ру".

Знаменитость не сомневается, что Владимир Путин будет занимать пост президента РФ в ближайшие годы. Помешать ему могут только проблемы со здоровьем.

"Но и это маловероятно, потому что Владимир Владимирович находится в отличной форме", — сказала Ксения Анатольевна.

Крым стал частью России в 2014 году по итогам народного референдума. За присоединение полуострова к России проголосовали более 96% жителей Крыма. На Украине считают этот шаг незаконным и грозятся вернуть себе утраченную территорию.

На высказывания Ксении Собчак отреагировал первый пропагандист Белоруссии Григорий Азарёнок.

"Визжит Собчачка, разносит смрад", — сказал верный слуга Александра Лукашенко.

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Чей Крым? Версия Ксении Собчак
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак владимир путин александр лукашенко
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