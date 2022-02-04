Ксения Собчак в интервью телеканалу Украины 1+1 заверила, что ни один российский лидер не откажется от Крыма.
Отказ от полуострова Крым в 2014 году Собчак считает "политическим самоубийством". Журналистка уверена также, что любой украинский президент будет пытаться вернуть Крым.
"И это тупик", — передаёт слова Собчак "Газета.ру".
Знаменитость не сомневается, что Владимир Путин будет занимать пост президента РФ в ближайшие годы. Помешать ему могут только проблемы со здоровьем.
"Но и это маловероятно, потому что Владимир Владимирович находится в отличной форме", — сказала Ксения Анатольевна.
Крым стал частью России в 2014 году по итогам народного референдума. За присоединение полуострова к России проголосовали более 96% жителей Крыма. На Украине считают этот шаг незаконным и грозятся вернуть себе утраченную территорию.
На высказывания Ксении Собчак отреагировал первый пропагандист Белоруссии Григорий Азарёнок.
"Визжит Собчачка, разносит смрад", — сказал верный слуга Александра Лукашенко.
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