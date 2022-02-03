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Автор Елена Былкина

Умерший из-за COVID-19 Мережко не доверял вакцине: "Не прошла апробацию"

Общество

Народный артист РФ Виктор Мережко выступал против вакцинации от COVID-19. Он заявлял, что не верит в вакцину, которая якобы была создана "наспех и непонятно как".

Умерший из-за COVID-19 Мережко не доверял вакцине: "Не прошла апробацию"

Режиссёр считал, что для создания качественной вакцины нужно несколько лет. Препарат, по его словам, сначала должны проверить на животных, а потом на людях.

"Не дай Бог! Делать не буду! Вакцина еще не прошла полагающуюся апробацию. Мы же не мыши и не крысы. Вакцина — это риск. Да и потом, я чувствую себя отлично, поэтому ни в коем случае вакцинироваться не буду", — цитирует слова Мережко Telegram-канал "Себестоимость Событий".

Дочь кинодеятеля Мария объяснила, что в в конце 2021 года режиссёр стал задыхаться. От госпитализации Мережко отказывался, надеясь победить болезнь с помощью самолечения.

"Надо отдать должное питерским врачам (сперва отец лежал в Боткинской больнице, потом его перевели в клинику МВД): за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%. Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушёл. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна", — добавила она.

Режиссёр, актёр, сценарист и драматург Виктор Мережко скончался 30 января. Ему было 84 года. Причиной смерти стали последствия после COVID-19.

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Умер режиссер и актер Виктор Мережко
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19
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