Актриса Дарья Досталь рассказала, как Мережко относился к вакцинации

Режиссёр и драматург Виктор Мережко постоянно следил за своим здоровьем и очень любил жизнь. Он занимался спортом, каждое утро начинал с зарядки и был категорически против любых лекарств. Об этом рассказала актриса, продюсер Дарья Досталь в эфире ток-шоу с Андреем Малаховым на канале Россия 1.

Актриса заметила, что последние четыре года они работали вместе с режиссёром каждый день над крупным проектом, и у него были большие планы на будущее. Невозможно было себе представить, что он может вот так уйти, добавила Досталь.

По её словам, он не признавал никаких лекарств, а лечился только травами, медом, малиной и баней. При этом он не верил в коронавирус и отказывался вакцинироваться.

Актриса рассказала, что после того, как она фактически заставила своего отца (режиссёра Владимира Досталя) сделать прививку, Мережко позвонил ему и назвал "предателем".

"Вообще, эта болезнь — это лотерея. Я считаю, как русская рулетка. Один патрон — крутишь: погибнешь — не погибнешь… Но, наверное, если есть шанс побороться за жизнь или есть шанс хоть один, что с прививкой больше шансов у тебя выжить, я понимаю, что надо сделать эту прививку. Хотя сама болела дважды, не успела просто привиться", — высказала мнение Дарья Досталь.

Народный артист России, режиссёр Виктор Мережко скончался 30 января от осложнений, вызванных, вероятно, коронавирусом. Однако, как рассказала его дочь, обращаться в больницу он не хотел, надеясь, что справится самостоятельно.

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