Умер сценарист и режиссёр Виктор Мережко

В Союзе кинематографистов России рассказали, что умер сценарист и режиссёр Виктор Мережко, об этом сообщает РИА Новости.

Мережко скончался в возрасте 84 лет. В агенстве отметили, что факт его кончины подтвердил представитель союза.

Напомним, что Виктор Мережко написал сценарии к таким известным кинокартинам как "Родня", "Полёты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Вас ожидает гражданка Никанорова" и так далее. Как режиссёр он работал над фильмами "Новогодние мужчины" и "Сонька — золотая ручка".

Ранее, 30 января, стало известно о смерти народного артист РСФСР Леонида Куравлёва. За годы творчества он сыграл более 250 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень", "Вий", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Ищите женщину", "Ширли-мырли".

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